В Харьковской области за сутки от коронавируса умерло больше десятка людей
Об этом сообщили на сайте СНБО Украины.
Так, за последние сутки в Харьковской области обнаружили 456 новых случаев заболевания коронавирусом (+ 0,48%), общее количество достигло 95 416.
В течение суток от коронавируса умерли 15 человек (всего — 1818), выздоровели — 414 пациентов (всего — 81 415).
Количество зараженых увеличилось на 27 человек — до 12 183 пациентов.
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Ранее мы писали, что в Харькове УПЦ Московского патриархата 21 марта организовала масштабный крестный ход.
Управление Харьковской епархии УПЦ МП провело крестный ход от Благовещенского кафедрального собора к Свято-Покровскому мужскому монастырю.
"Местная полиция сообщает, что в нем (крестном ходе – ред.) приняли участие около 3 тысяч человек", - говорится в сообщении.
В сети неоднозначно восприняли новость - люди возмущены тем, что во время пандемии коронавируса, когда в Украине города вводят локдаун, харьковчане массово вышли на улицу.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".