В Харьковской области вирус не сбавляет обороты
По состоянию на 8 апреля на территории Харьковской области дополнительные ограничения ввели в 13 общинах.
По данным ХОГА, карантин усилили в Шевченковской, Волчанской, Лозовской, Люботинской и Богодуховской общине.
Также ограничения "красной" зоны ввели на территории Боровской, Купянской, Безлюдовской, Песочинской и Нововодолажской территориальных общин.
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Кроме этого, карантин усилили в Высочанскому, Барвинковской и Золочевской общинах.
Кроме того мы писали, что в Харькове школьница выпала со второго этажа.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.
В полицию обратился парень и сообщил, что услышал шум и просьбу о помощи от компании девушек.
Одна из школьниц лежала на парапете первого этажа нежилого здания по улице Сергея Тархова.
Полициейские установили, что трое девочек пошли гулять - 15-летняя девушка пошла в нежилое здание, поскользнулась и упала со второго этажа.
В итоге ее госпитализировали в больницу.
"Другие девочки испугались и начали звать на помощь. Прохожий, который услышал их крики, вызвал скорую. Пострадавшую доставили в больницу", — рассказали в полиции.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.