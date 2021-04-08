В Харьковской области произошло ДТП, в результате которого погиб 58-летний водитель мопеда

Об этом сообщили в оперативной обстановке в Харьковской области.

Смертельная авария произошла на улице Соборной в городе Балаклея.

Водитель мопеда Honda не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21011», за рулем которого находился 37-летний мужчина.

От полученных травм водитель мопеда умер на месте аварии.

Кроме того мы писали, что в Харькове школьница выпала со второго этажа.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

В полицию обратился парень и сообщил, что услышал шум и просьбу о помощи от компании девушек.

Одна из школьниц лежала на парапете первого этажа нежилого здания по улице Сергея Тархова.

Полициейские установили, что трое девочек пошли гулять - 15-летняя девушка пошла в нежилое здание, поскользнулась и упала со второго этажа.

В итоге ее госпитализировали в больницу.

"Другие девочки испугались и начали звать на помощь. Прохожий, который услышал их крики, вызвал скорую. Пострадавшую доставили в больницу", — рассказали в полиции.

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