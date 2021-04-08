В Харькове ужесточат карантин
Как сообщили в мэрии, в субботу, 10 апреля, будет введен ряд таких ограничений:
- заведения общепита, бары, кафе, рестораны будут работать до 20.00;
- непродовольственные магазины будут работать до 20.00;
- салоны красоты будут работать до 20.00;
- спортивные учреждения будут работать до 20.00;
- учреждения культуры и кинотеатры будут работать до 20.00;
- на продуктовых рынках будет введен более жесткий контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий.
Важно отметить, что метро в Харькове закрывать не будут, общественный транспорт также продолжит работу в обычном режиме.
Детские сады и начальная школа (1-4 классы) также будут работать в прежнем режиме, остальные классы будут на дистанционном обучении.
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Ранее мы писали, что в Харькове штрафуют водителей маршруток из-за лишних пассажиров.
Только на выходных в Харькове оштрафовали не менее десяти водителей общественного транспорта из-за лишних пассажиров.
"Людей вообще мало стало ездить, пассажиропоток очень сильно упал. Основная проблема сейчас — возить только на сидячих местах, потому что полиция штрафует. У меня за выходные шесть протоколов по 17 тысяч гривен. Водители уже не хотят выезжать, не знаю, как с этим бороться и что делать", — говорится в сообщении.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.