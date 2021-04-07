В Полтавском суде прошло заседание по делу Геннадия Кернеса
На первом заседании прокурор зачитал обвинительный акт, суд объявил перерыв для вызова пострадавших на допрос, пишет "Харьков тудей".
"Заседание было проведено и в нем огласили перерыв. Сегодня было оглашение прокурором содержания обвинительного акта, а также был определен порядок проведения судебного следствия. Это все делается на первом судебном заседании. Вызвано пострадавших для допроса", — говорится в сообщении.
Следующее заседания состоится через неделю.
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