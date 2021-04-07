В Харьковской области дорожает проезд на некоторых автобусных маршрутах
Об этом
С 5 апреля действуют такие тарифы на проезд:
- №1316 Змиев (АС) - Харьков (АС-3) – 20 гривен;
- №1321 Змиев (АС) – Мерефа - 21 гривна;
- №1319 Змиев (АС) - Н. Бишкин – 15 гривен;
- №1324 Слобожанское - Лиман- Н. Бишкин - 13 гривен;
- №1326 Змиев (АС) – Водяховка – 11 гривен;
- №1323 Змиев (АС) – Борки – Первомайское – 20 гривен;
- №1325 Змиев (АС) – Слобожанское - 15 гривен;
- №1329 Змиев (АС) – Соколово – 14 гривен;
- №1574 Железнодорожная станция "Змиев" – Артюховка - 13 гривен;
- Слобожанское (Змиевского района) - Харьков (АС-3) – 40 гривен;
- Слобожанское (Змиевского района) - Харьков (метро "Академика Барабашова") - 40,00 гривен.
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