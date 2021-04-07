В Харьковской области дорожает проезд на некоторых автобусных маршрутах

Об этом сообщает "Gromada Group Зміїв". Стоимосто проезда ростет из-за цен на горюче-смазочные материалы, запчасти и другие составляющие себестоимости перевозок.

С 5 апреля действуют такие тарифы на проезд:

№1316 Змиев (АС) - Харьков (АС-3) – 20 гривен;

№1321 Змиев (АС) – Мерефа - 21 гривна;

№1319 Змиев (АС) - Н. Бишкин – 15 гривен;

№1324 Слобожанское - Лиман- Н. Бишкин - 13 гривен;

№1326 Змиев (АС) – Водяховка – 11 гривен;

№1323 Змиев (АС) – Борки – Первомайское – 20 гривен;

№1325 Змиев (АС) – Слобожанское - 15 гривен;

№1329 Змиев (АС) – Соколово – 14 гривен;

№1574 Железнодорожная станция "Змиев" – Артюховка - 13 гривен;

Слобожанское (Змиевского района) - Харьков (АС-3) – 40 гривен;

Слобожанское (Змиевского района) - Харьков (метро "Академика Барабашова") - 40,00 гривен.

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Спасатели оказали помощь бригаде "скорой" помощи в городе Мерефа, сообщили в Харьковском РУ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Бойцы ГСЧС с помощью специального инструмента открыли дверь квартиры, в которой находилась больная пожилая женщина, и транспортировали ее в автомобиль скорой.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

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