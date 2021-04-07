В Харькове патрульные обратили внимание на странное поведение мужчины
Он вел себя подозрительно и что-то закапывал в землю - положил предмет в землю, а после сделал фото на телефон.
Тогда полицейские решили остановить человека.
Выяснилось, что у него в кармане лежат свертки с наркотиками, мужчина оставлял «закладки», сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
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На место вызвали следователей полиции, которые и изъяли у злоумышленника 10 пакетов с наркотическими веществами.
Также горожанин указал 40 мест, где уже успел оставить свертки.
Кроме того мы писали, что в Харькове пенсионерке стало плохо в собственной квартире - медики не смогли к ней попасть
Спасатели оказали помощь бригаде "скорой" помощи в городе Мерефа, сообщили в Харьковском РУ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Бойцы ГСЧС с помощью специального инструмента открыли дверь квартиры, в которой находилась больная пожилая женщина, и транспортировали ее в автомобиль скорой.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.