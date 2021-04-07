В Харькове патрульные обратили внимание на странное поведение мужчины

Он вел себя подозрительно и что-то закапывал в землю - положил предмет в землю, а после сделал фото на телефон.

Тогда полицейские решили остановить человека.

Выяснилось, что у него в кармане лежат свертки с наркотиками, мужчина оставлял «закладки», сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

На место вызвали следователей полиции, которые и изъяли у злоумышленника 10 пакетов с наркотическими веществами.

Также горожанин указал 40 мест, где уже успел оставить свертки.

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Спасатели оказали помощь бригаде "скорой" помощи в городе Мерефа, сообщили в Харьковском РУ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Бойцы ГСЧС с помощью специального инструмента открыли дверь квартиры, в которой находилась больная пожилая женщина, и транспортировали ее в автомобиль скорой.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.