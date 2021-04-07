Харьков попал в "красную" зону карантина

Об этом сообщил заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Михаил Черняк, пишет "Суспільне".

"Глядя на показатели, сегодня первый день, когда мы официально отвечаем "красной" зоне, - заявил Михаил Черняк.

По словам чиновника, если такая ситуация с заболеваемостью коронавирусом продлится еще два дня, то "красную" зону введут официально.

карантин, локдаун, украинцы в масках, пенсионер, проезд в транспорте, полиция

Популярные статьи сейчас

Ани Лорак готовится к свадьбе, внезапные перемены уже не скрыть: "В животе у меня..."

Победительница "Танців з зірками" Димопулос в мини-бикини показала главные достоинства: "Мой идеальный вес..."

Ведущий Остапчук, переживший "мини-операцию", изменился до неузнаваемости: "Вставляли четверо людей..."

Весна окончательно слетит с катушек, снег и морозы ворвутся в Украину: в какие области вернется зима

Магнитные бури сильно ударят по украинцам уже в ближайшие дни, озвучены даты: "Пик шторма..."
Показать еще

Кроме того мы писали, что в Харькове пенсионерке стало плохо в собственной квартире - медики не смогли к ней попасть

Спасатели оказали помощь бригаде "скорой" помощи в городе Мерефа, сообщили в Харьковском РУ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Бойцы ГСЧС с помощью специального инструмента открыли дверь квартиры, в которой находилась больная пожилая женщина, и транспортировали ее в автомобиль скорой.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.