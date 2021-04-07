Харьков попал в "красную" зону карантина
Об этом сообщил заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Михаил Черняк,
"Глядя на показатели, сегодня первый день, когда мы официально отвечаем "красной" зоне, - заявил Михаил Черняк.
По словам чиновника, если такая ситуация с заболеваемостью коронавирусом продлится еще два дня, то "красную" зону введут официально.
Ани Лорак готовится к свадьбе, внезапные перемены уже не скрыть: "В животе у меня..."
Победительница "Танців з зірками" Димопулос в мини-бикини показала главные достоинства: "Мой идеальный вес..."
Ведущий Остапчук, переживший "мини-операцию", изменился до неузнаваемости: "Вставляли четверо людей..."
Весна окончательно слетит с катушек, снег и морозы ворвутся в Украину: в какие области вернется зима
Магнитные бури сильно ударят по украинцам уже в ближайшие дни, озвучены даты: "Пик шторма..."
Кроме того мы писали, что в Харькове пенсионерке стало плохо в собственной квартире - медики не смогли к ней попасть
Спасатели оказали помощь бригаде "скорой" помощи в городе Мерефа, сообщили в Харьковском РУ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Бойцы ГСЧС с помощью специального инструмента открыли дверь квартиры, в которой находилась больная пожилая женщина, и транспортировали ее в автомобиль скорой.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.