Харьков попал в "красную" зону карантина

Об этом сообщил заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Михаил Черняк, пишет "Суспільне".

"Глядя на показатели, сегодня первый день, когда мы официально отвечаем "красной" зоне, - заявил Михаил Черняк.

По словам чиновника, если такая ситуация с заболеваемостью коронавирусом продлится еще два дня, то "красную" зону введут официально.

Кроме того мы писали, что в Харькове пенсионерке стало плохо в собственной квартире - медики не смогли к ней попасть

Спасатели оказали помощь бригаде "скорой" помощи в городе Мерефа, сообщили в Харьковском РУ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Бойцы ГСЧС с помощью специального инструмента открыли дверь квартиры, в которой находилась больная пожилая женщина, и транспортировали ее в автомобиль скорой.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.