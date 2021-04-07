В Харьковской области за сутки зафиксировали десятки жертв от ковида

Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО.

По информации медиков, за минувшие сутки в Харьковской области COVID-19 лабораторно подтвердили у 1017 человек. За сутки умерли 28 жителей Харьковской области с COVID-19.

Кроме того мы писали, что в Харькове пенсионерке стало плохо в собственной квартире - медики не смогли к ней попасть

Спасатели оказали помощь бригаде "скорой" помощи в городе Мерефа, сообщили в Харьковском РУ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Бойцы ГСЧС с помощью специального инструмента открыли дверь квартиры, в которой находилась больная пожилая женщина, и транспортировали ее в автомобиль скорой.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.