В Харьковской области мужчина порезал четырех человек на автовокзале

Об этом собщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Полицейские установили, что злоумышленник нанес гражданам телесные повреждения, убежал.

Компания мужчин употребляла алкоголь на территории автовокзала, между ними возник конфликт и 29-летний мужчина достал из кармана нож и начал наносить удары знакомым.

К ним подошел 26-летний очевидец, который пытался унять злоумышленника - он также получил ножевое ранение.

Через час правоохранители установили личность нападавшего, им оказался 29-летний житель города Красноград.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Ранее мы писали, что на Харьковщине останавливают транспорт, закрывают рынки и рестораны из-за ужесточения карантина.

Как сообщили в Песочинском сельсовете, с 6 апреля, на территории поселка действуют ограничения "красной" карантинной зоны.

Согласно решению, из-за введения красной зоны запрещены:

работа баров, кафе, ресторанов (только на вынос);

работа торгово-развлекательных центров;

массовые развлекательные мероприятия;

работа спортзалов и фитнес-центров;

работа непродовольственных рынков;

посещение школ – ученики всех классов переводятся на дистанционное обучение;

курсирование автобусного маршрута, подчиненного Песочинскому сельсовету;

пребывание на территориях общего пользования без масок.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.