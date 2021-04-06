В Харьковской области мужчина порезал четырех человек на автовокзале
Об этом собщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
Полицейские установили, что злоумышленник нанес гражданам телесные повреждения, убежал.
Компания мужчин употребляла алкоголь на территории автовокзала, между ними возник конфликт и 29-летний мужчина достал из кармана нож и начал наносить удары знакомым.
К ним подошел 26-летний очевидец, который пытался унять злоумышленника - он также получил ножевое ранение.
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Через час правоохранители установили личность нападавшего, им оказался 29-летний житель города Красноград.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.
Ранее мы писали, что на Харьковщине останавливают транспорт, закрывают рынки и рестораны из-за ужесточения карантина.
Как
Согласно решению, из-за введения красной зоны запрещены:
- работа баров, кафе, ресторанов (только на вынос);
- работа торгово-развлекательных центров;
- массовые развлекательные мероприятия;
- работа спортзалов и фитнес-центров;
- работа непродовольственных рынков;
- посещение школ – ученики всех классов переводятся на дистанционное обучение;
- курсирование автобусного маршрута, подчиненного Песочинскому сельсовету;
- пребывание на территориях общего пользования без масок.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.