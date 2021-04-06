В Харькове из-за "минирования" ТЦ эвакуировали больше 2 тысяч человек
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
В целом специалисты обследовали 48 180 кв. м помещений и 6100 кв. м прилегающей территории, эвакуировали 2480 человек, но никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружено.
Информация внесена в Единые учеты территориальных подразделений полиции.
Недетское увлечение сына Пугачевой и Галкина вызвало ажиотаж, видео уже в сети: "В таком возрасте, такое хобби..."
Финалист "Холостячки" Тригубенко впервые показал свою красотку, о которой долго мечтал: "Аж самому не верится…"
Остапчук изменился до неузнаваемости, придирчивый Данилко не сдержал эмоций: "Вова, наконец..."
Мать новорожденной дочери Сенцова вскрыла горькую правду, есть любовница: "Он отказался..."
Перенесшего инсульт дядю Жору настигло новое несчастье, появились подробности: «Просто в шоке...»
Ранее мы писали, что на Харьковщине останавливают транспорт, закрывают рынки и рестораны из-за ужесточения карантина.
Как
Согласно решению, из-за введения красной зоны запрещены:
- работа баров, кафе, ресторанов (только на вынос);
- работа торгово-развлекательных центров;
- массовые развлекательные мероприятия;
- работа спортзалов и фитнес-центров;
- работа непродовольственных рынков;
- посещение школ – ученики всех классов переводятся на дистанционное обучение;
- курсирование автобусного маршрута, подчиненного Песочинскому сельсовету;
- пребывание на территориях общего пользования без масок.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.