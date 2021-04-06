В Харькове из-за "минирования" ТЦ эвакуировали больше 2 тысяч человек

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

В целом специалисты обследовали 48 180 кв. м помещений и 6100 кв. м прилегающей территории, эвакуировали 2480 человек, но никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружено.

Информация внесена в Единые учеты территориальных подразделений полиции.

Ранее мы писали, что на Харьковщине останавливают транспорт, закрывают рынки и рестораны из-за ужесточения карантина.

Как сообщили в Песочинском сельсовете, с 6 апреля, на территории поселка действуют ограничения "красной" карантинной зоны.

Согласно решению, из-за введения красной зоны запрещены:

работа баров, кафе, ресторанов (только на вынос);

работа торгово-развлекательных центров;

массовые развлекательные мероприятия;

работа спортзалов и фитнес-центров;

работа непродовольственных рынков;

посещение школ – ученики всех классов переводятся на дистанционное обучение;

курсирование автобусного маршрута, подчиненного Песочинскому сельсовету;

пребывание на территориях общего пользования без масок.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.