В Харьковской области произошло ЧП на железной дороге
Об этом сообщили в правоохранительных органах Харьковской области, передает Depo.Харьков.
Стрельба произошла сегодня, 6 апреля ночью в поезде Константиновка — Киев возле железнодорожной станции "Кегичевка".
По прибытии поезда на станцию "Красноград" мужчины закрылись в купе и угрожали оружием, в то время в дверях купе уже было несколько пулевых отверстий.
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С вагона эвакуировали 11 человек.
В Красноградском районе была введена операция "Гром", личный состав отдела полиции подняли по тревоге.
С помощью спецподразделения "КОРД" провели штурм и задержали двух мужчин.
В совершении преступления подозреваются 30-летний капитан фельдъегерской службы и 40-летний подполковник, дипломатический курьер. Начато производство по ч.4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с применением оружия).
Ранее мы писали, что на Харьковщине останавливают транспорт, закрывают рынки и рестораны из-за ужесточения карантина.
Как
Согласно решению, из-за введения красной зоны запрещены:
- работа баров, кафе, ресторанов (только на вынос);
- работа торгово-развлекательных центров;
- массовые развлекательные мероприятия;
- работа спортзалов и фитнес-центров;
- работа непродовольственных рынков;
- посещение школ – ученики всех классов переводятся на дистанционное обучение;
- курсирование автобусного маршрута, подчиненного Песочинскому сельсовету;
- пребывание на территориях общего пользования без масок.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.