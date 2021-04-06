В Харьковской области произошло ЧП на железной дороге

Об этом сообщили в правоохранительных органах Харьковской области, передает Depo.Харьков.

Стрельба произошла сегодня, 6 апреля ночью в поезде Константиновка — Киев возле железнодорожной станции "Кегичевка".

По прибытии поезда на станцию "Красноград" мужчины закрылись в купе и угрожали оружием, в то время в дверях купе уже было несколько пулевых отверстий.

С вагона эвакуировали 11 человек.

В Красноградском районе была введена операция "Гром", личный состав отдела полиции подняли по тревоге.

С помощью спецподразделения "КОРД" провели штурм и задержали двух мужчин.

В совершении преступления подозреваются 30-летний капитан фельдъегерской службы и 40-летний подполковник, дипломатический курьер. Начато производство по ч.4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с применением оружия).

Ранее мы писали, что на Харьковщине останавливают транспорт, закрывают рынки и рестораны из-за ужесточения карантина.

Как сообщили в Песочинском сельсовете, с 6 апреля, на территории поселка действуют ограничения "красной" карантинной зоны.

Согласно решению, из-за введения красной зоны запрещены:

работа баров, кафе, ресторанов (только на вынос);

работа торгово-развлекательных центров;

массовые развлекательные мероприятия;

работа спортзалов и фитнес-центров;

работа непродовольственных рынков;

посещение школ – ученики всех классов переводятся на дистанционное обучение;

курсирование автобусного маршрута, подчиненного Песочинскому сельсовету;

пребывание на территориях общего пользования без масок.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.