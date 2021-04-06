В харьковском парке орудовали вандалы

Как сообщили в патрульной полиции, злоумышленники совершили кражу ночью 5 апреля.

Двое неизвестных похитили элементы фонарных столбов в парке на бульваре Юрьева.

Двое мужчин, среди ночи грузили в автомобиль мешки с элементами фонарных столбов.

На место экстренно вызвали следственно-оперативную группу.

Популярные статьи сейчас

Недетское увлечение сына Пугачевой и Галкина вызвало ажиотаж, видео уже в сети: "В таком возрасте, такое хобби..."

Стало известно, к кому Катя Осадчая летала в Египет без Горбунова и детей: "С жиру бесятся..."

ЧП во время съемок "Мир наизнанку", Дмитрию Комарову пришлось нелегко: "К большому сожалению..."

Магнитные бури сильно ударят по украинцам уже в ближайшие дни, озвучены даты: "Пик шторма..."

Пышка Каменских и бородатый Потап удивили украинцев: как выглядела звездная пара 13 лет назад
Показать еще

Ранее мы писали, что на Харьковщине останавливают транспорт, закрывают рынки и рестораны из-за ужесточения карантина.

Как сообщили в Песочинском сельсовете, с 6 апреля, на территории поселка действуют ограничения "красной" карантинной зоны.

Согласно решению, из-за введения красной зоны запрещены:

  • работа баров, кафе, ресторанов (только на вынос);
  • работа торгово-развлекательных центров;
  • массовые развлекательные мероприятия;
  • работа спортзалов и фитнес-центров;
  • работа непродовольственных рынков;
  • посещение школ – ученики всех классов переводятся на дистанционное обучение;
  • курсирование автобусного маршрута, подчиненного Песочинскому сельсовету;
  • пребывание на территориях общего пользования без масок.

карантин, локдаун, украинцы в масках, пенсионер, проезд в транспорте, полиция

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.