На Харьковщине ковид не сбавляет обороты

По данным СНБО на утро 5 апреля, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 878 человек, скончались 13 пациентов, выздоровели 485 больных.

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К слову, на Харьковщине останавливают транспорт, закрывают рынки и рестораны из-за ужесточения карантина

Как сообщили в Песочинском сельсовете, с 6 апреля, на территории поселка действуют ограничения "красной" карантинной зоны.

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Согласно решению, из-за введения красной зоны запрещены:

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  • работа баров, кафе, ресторанов (только на вынос);
  • работа торгово-развлекательных центров;
  • массовые развлекательные мероприятия;
  • работа спортзалов и фитнес-центров;
  • работа непродовольственных рынков;
  • посещение школ – ученики всех классов переводятся на дистанционное обучение;
  • курсирование автобусного маршрута, подчиненного Песочинскому сельсовету;
  • пребывание на территориях общего пользования без масок.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.