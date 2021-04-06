На Харьковщине ковид не сбавляет обороты
По данным СНБО на утро 5 апреля, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 878 человек, скончались 13 пациентов, выздоровели 485 больных.
К слову, на Харьковщине останавливают транспорт, закрывают рынки и рестораны из-за ужесточения карантина
Как
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Согласно решению, из-за введения красной зоны запрещены:
- работа баров, кафе, ресторанов (только на вынос);
- работа торгово-развлекательных центров;
- массовые развлекательные мероприятия;
- работа спортзалов и фитнес-центров;
- работа непродовольственных рынков;
- посещение школ – ученики всех классов переводятся на дистанционное обучение;
- курсирование автобусного маршрута, подчиненного Песочинскому сельсовету;
- пребывание на территориях общего пользования без масок.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.