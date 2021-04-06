На Харьков надвигается циклон Ulli

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

В Харькове утром синоптики обещают слабый туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью ожидается около 0 градусов, днем потеплеет до 11-13 градусов.

По области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром будет слабый туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 9-14 градусов тепла.

Ранее мы писали, что в Харькове у ребенка остановилось сердце по дороге в больницу.

Об этом сообщили в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф.

3 апреля медикам поступил экстренный вызов – стало плохо двухмесячному мальчику.

Во время транспортировки сердце малыша остановилось.

Благодаря проведению сердечно-легочной реанимации сердце мальчика удалось запустить. В специальном неонатальном кювете на аппарате ИВЛ ребенка доставили в больницу.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.