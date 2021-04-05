Под Харьковом пропала девочка
Девочка 3 апреля ушла из дома и не вернулась, сообщили в полиции.
С заявлением о пропаже ребенка в полицию обратилась опекунша и рассказала, что ее 10-летняя приемная дочь в тот день ушла из дома и пропала.
Вечером правоохранители нашли девочку на Южном вокзале в Харькове. Она рассказала, что приехала в Харьков, чтобы посмотреть на фонтаны, расположенные возле вокзала, в город она добралась попутным транспортом.
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Ранее мы писали, что в Харькове у ребенка остановилось сердце по дороге в больницу.
Об этом
3 апреля медикам поступил экстренный вызов – стало плохо двухмесячному мальчику.
Во время транспортировки сердце малыша остановилось.
Благодаря проведению сердечно-легочной реанимации сердце мальчика удалось запустить. В специальном неонатальном кювете на аппарате ИВЛ ребенка доставили в больницу.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.