Под Харьковом пропала девочка

Девочка 3 апреля ушла из дома и не вернулась, сообщили в полиции.

С заявлением о пропаже ребенка в полицию обратилась опекунша и рассказала, что ее 10-летняя приемная дочь в тот день ушла из дома и пропала.

Вечером правоохранители нашли девочку на Южном вокзале в Харькове. Она рассказала, что приехала в Харьков, чтобы посмотреть на фонтаны, расположенные возле вокзала, в город она добралась попутным транспортом.

Ранее мы писали, что в Харькове у ребенка остановилось сердце по дороге в больницу.

Об этом сообщили в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф.

3 апреля медикам поступил экстренный вызов – стало плохо двухмесячному мальчику.

Во время транспортировки сердце малыша остановилось.

Благодаря проведению сердечно-легочной реанимации сердце мальчика удалось запустить. В специальном неонатальном кювете на аппарате ИВЛ ребенка доставили в больницу.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.