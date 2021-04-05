Родственники погибших в ДТП на Сумской получилии копеечные выплаты по моральной компенсации от виновникой аварии

Об этом информирует издание "Сегодня".

«Со стороны Дронова совсем никаких выплат. Ну, от Зайцевой из Покровского приходит... Однажды 24 гривны пришло. Второй раз примерно так же», – рассказала Тина Шевцова, сестра погибшей в аварии Нины Кобесовой.

Такие же суммы выплат и у других пострадавших.

Почему вместо определенных судом миллионов гривен компенсации выплачиваются копеечные - неизвестно.

Ранее мы писали, что в Харькове у ребенка остановилось сердце по дороге в больницу.

Об этом сообщили в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф.

3 апреля медикам поступил экстренный вызов – стало плохо двухмесячному мальчику.

Во время транспортировки сердце малыша остановилось.

Благодаря проведению сердечно-легочной реанимации сердце мальчика удалось запустить. В специальном неонатальном кювете на аппарате ИВЛ ребенка доставили в больницу.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.