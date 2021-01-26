Родственники жертв ДТП с участием Алены Зайцевой требуют пожизненного заключения для виновников аварии в Харькове
В данный момент Зайцева находится в Покровском исправительном центре №79, где отбывает наказание сроком 10 лет.
Но существует возможность, что виновница ДТП может досрочно выйти на свободу через 5 лет заключения. Это может произойти уже в 2022 году, передает "Обозреватель".
В ближайшие дни депутаты могут подписать законопроект №2695, который ужесточает ответственность за ДТП, которые были совершены в состоянии алкогольного опьянения.
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В связи с этим родственники погибших в ДТП с Зайцевой просят ужесточить наказание для виновницы происшествия.
Ранее мы писали, что в Харькове сбили пешехода
Об этом сообщили в телеграмм-канале.
Очевидцы рассказали, что автомобиль ВАЗ 2110 сбил пешехода на Юбилейном проспекте.
"Мужчина переходил дорогу в неположенном месте (это район между рынком и 24-этажкой) Увезли на скорой с переломом ноги. Пишут, что нога вывернулась в другую сторону",- написано в сообщении.
Официальная информация уточняется.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".