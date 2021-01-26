В Харькове возле метро "Индустриальная" нашли минометную мину

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, передает "Депо".

Пиротехники нашил минометную мину диаметром 82 мм времен Второй мировой войны на проспекте Московском, 297.

Специалисты идентифицировали этот боеприпас и сообщили пиротехникам. После обследования других взрывоопасных предметов не обнаружено, мину обезвредили на специальной подрывной площадке.

Главное управление ГСЧС Украины обращается к гражданам с просьбой - в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефону 101 или 102.

Ранее мы писали, что в Харькове провели автомобильный флешмоб в память о Геннадии Кернесе.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Автомобильный флешмоб прошел вечером, 24 января, на парковке возле стадиона "Металлист".

В мероприятии приняли участие около 900 автомобилей, которые выстроились в форме латинской буквы "V" — символа победы, которым часто при жизни пользовался харьковский мэр.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".