В Харькове возле метро "Индустриальная" нашли минометную мину
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, передает "Депо".
Пиротехники нашил минометную мину диаметром 82 мм времен Второй мировой войны на проспекте Московском, 297.
Специалисты идентифицировали этот боеприпас и сообщили пиротехникам. После обследования других взрывоопасных предметов не обнаружено, мину обезвредили на специальной подрывной площадке.
Обиженная Наташа Королева ввязалась в громкий скандал с Пугачевой: "Выглядит просто безобразно"
Дорофееву, Дантеса, Ирину Монатик и других звезд потрясло несчастье с Сергеем Бабкиным: "Держись, пожалуйста!"
Стихия не на шутку разбушевалась в Одессе: появилось видео ЧП
Обиженная Наташа Королева ввязалась в громкий скандал с Пугачевой: "Выглядит просто безобразно"
Дочь Галкина разоткровенничалась на камеру, Пугачева не сдержалась: "Никуда не выходить и..."
Главное управление ГСЧС Украины обращается к гражданам с просьбой - в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефону 101 или 102.
Ранее мы писали, что в Харькове провели автомобильный флешмоб в память о Геннадии Кернесе.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.
Автомобильный флешмоб прошел вечером, 24 января, на парковке возле стадиона "Металлист".
В мероприятии приняли участие около 900 автомобилей, которые выстроились в форме латинской буквы "V" — символа победы, которым часто при жизни пользовался харьковский мэр.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".