В Харьковской области мужчина едва не погиб из-за использования самодельного электрообогревателя
В спасателям поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме, в селе Пришиб Балаклейского района, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Неравнодушные соседи сразу же начали оказывать помощь 60-летнему владельцу дома - они вынесли его на свежий воздух до прибытия спасателей.
В одной из комнат квартиры на первом этаже горел диван и домашние вещи, рядом с диваном был самодельный электрический обогреватель, который, вероятно, и стал причиной возгорания.
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Огонь был ликвидировали, а владельца квартиры с ожогами госпитализировали.
Ранее мы писали, что в Харькове провели автомобильный флешмоб в память о Геннадии Кернесе.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.
Автомобильный флешмоб прошел вечером, 24 января, на парковке возле стадиона "Металлист".
В мероприятии приняли участие около 900 автомобилей, которые выстроились в форме латинской буквы "V" — символа победы, которым часто при жизни пользовался харьковский мэр.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".