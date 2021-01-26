В Харьковской области мужчина едва не погиб из-за использования самодельного электрообогревателя

В спасателям поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме, в селе Пришиб Балаклейского района, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Неравнодушные соседи сразу же начали оказывать помощь 60-летнему владельцу дома - они вынесли его на свежий воздух до прибытия спасателей.

В одной из комнат квартиры на первом этаже горел диван и домашние вещи, рядом с диваном был самодельный электрический обогреватель, который, вероятно, и стал причиной возгорания.

Огонь был ликвидировали, а владельца квартиры с ожогами госпитализировали.

Ранее мы писали, что в Харькове провели автомобильный флешмоб в память о Геннадии Кернесе.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Автомобильный флешмоб прошел вечером, 24 января, на парковке возле стадиона "Металлист".

В мероприятии приняли участие около 900 автомобилей, которые выстроились в форме латинской буквы "V" — символа победы, которым часто при жизни пользовался харьковский мэр.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".