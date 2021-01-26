Харьковская область остается среди регионов-антилидеров по количеству умерших от китайского вируса

Согласно данным, которые появились утром 26 января в СНБО Украины, за последние сутки от опасной болезни в регионе скончались восемь человек.

"Всего с начала эпидемии в Харьковской области зарегистрировано 1 тыс. 333 летальных случаев от коронавируса. Это четвертый показатель в Украине после города Киева, а также Львовской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Харькове провели автомобильный флешмоб в память о Геннадии Кернесе

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Автомобильный флешмоб прошел вечером, 24 января, на парковке возле стадиона "Металлист".

В мероприятии приняли участие около 900 автомобилей, которые выстроились в форме латинской буквы "V" — символа победы, которым часто при жизни пользовался харьковский мэр.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".