Харьковская область остается среди регионов-антилидеров по количеству умерших от китайского вируса
Согласно данным, которые появились утром 26 января в СНБО Украины, за последние сутки от опасной болезни в регионе скончались восемь человек.
"Всего с начала эпидемии в Харьковской области зарегистрировано 1 тыс. 333 летальных случаев от коронавируса. Это четвертый показатель в Украине после города Киева, а также Львовской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в Харькове провели автомобильный флешмоб в память о Геннадии Кернесе
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Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.
Автомобильный флешмоб прошел вечером, 24 января, на парковке возле стадиона "Металлист".
В мероприятии приняли участие около 900 автомобилей, которые выстроились в форме латинской буквы "V" — символа победы, которым часто при жизни пользовался харьковский мэр.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".