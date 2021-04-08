В Харькове школьница выпала со второго этажа
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.
В полицию обратился парень и сообщил, что услышал шум и просьбу о помощи от компании девушек.
Одна из школьниц лежала на парапете первого этажа нежилого здания по улице Сергея Тархова.
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Полициейские установили, что трое девочек пошли гулять - 15-летняя девушка пошла в нежилое здание, поскользнулась и упала со второго этажа.
В итоге ее госпитализировали в больницу.
"Другие девочки испугались и начали звать на помощь. Прохожий, который услышал их крики, вызвал скорую. Пострадавшую доставили в больницу", — рассказали в полиции.
Ранее мы писали, в Харькове ужесточат карантин.
Как сообщили в мэрии, в субботу, 10 апреля, будет введен ряд таких ограничений:
- заведения общепита, бары, кафе, рестораны будут работать до 20.00;
- непродовольственные магазины будут работать до 20.00;
- салоны красоты будут работать до 20.00;
- спортивные учреждения будут работать до 20.00;
- учреждения культуры и кинотеатры будут работать до 20.00;
- на продуктовых рынках будет введен более жесткий контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий.
Важно отметить, что метро в Харькове закрывать не будут, общественный транспорт также продолжит работу в обычном режиме.
Детские сады и начальная школа (1-4 классы) также будут работать в прежнем режиме, остальные классы будут на дистанционном обучении.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.