В Харькове школьница выпала со второго этажа

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

В полицию обратился парень и сообщил, что услышал шум и просьбу о помощи от компании девушек.

Одна из школьниц лежала на парапете первого этажа нежилого здания по улице Сергея Тархова.

Полициейские установили, что трое девочек пошли гулять - 15-летняя девушка пошла в нежилое здание, поскользнулась и упала со второго этажа.

В итоге ее госпитализировали в больницу.

"Другие девочки испугались и начали звать на помощь. Прохожий, который услышал их крики, вызвал скорую. Пострадавшую доставили в больницу", — рассказали в полиции.

Ранее мы писали, в Харькове ужесточат карантин.

Как сообщили в мэрии, в субботу, 10 апреля, будет введен ряд таких ограничений:

заведения общепита, бары, кафе, рестораны будут работать до 20.00;

непродовольственные магазины будут работать до 20.00;

салоны красоты будут работать до 20.00;

спортивные учреждения будут работать до 20.00;

учреждения культуры и кинотеатры будут работать до 20.00;

на продуктовых рынках будет введен более жесткий контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Важно отметить, что метро в Харькове закрывать не будут, общественный транспорт также продолжит работу в обычном режиме.

Детские сады и начальная школа (1-4 классы) также будут работать в прежнем режиме, остальные классы будут на дистанционном обучении.

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