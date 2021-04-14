В Харькове уже несколько дней ищут женщину

Об этом сообщили в поисковом отряде "Ангел".

Женщина еще 12 апреля вышла из дома на проспекте Гагарина и пропала.

Пенсионерка была одета в синий пуховик, черные штаны и синюю шапку, обута в черные сапоги-дутики. Особая примета – родинка на лице. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Людмилы, просят сообщить по телефону (068) 11-00-911 или 102.

Ранее мы писали, что в Харьковской области в реке Оскол погиб 60-летний мужчина.

"Спасатели с помощью плавсредств вытащили из воды на берег тело мужчины", - говорится в сообщении.

На данный момент известно, что группа рыбаков проверяла сети, когда один из мужчин запутался в снастях и пошел на дно.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.