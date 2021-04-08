В Харькове дорогу через рынок "Барабашово" построит турецкая компания
Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре со ссылкой на портал государственных закупок "Prozorro".
Строительство дороги по улице Шацкой планируют начать в апреле 2021 года и закончить до 31 декабря 2022 года.
Кроме того мы писали, что в Харькове школьница выпала со второго этажа.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.
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В полицию обратился парень и сообщил, что услышал шум и просьбу о помощи от компании девушек.
Одна из школьниц лежала на парапете первого этажа нежилого здания по улице Сергея Тархова.
Полициейские установили, что трое девочек пошли гулять - 15-летняя девушка пошла в нежилое здание, поскользнулась и упала со второго этажа.
В итоге ее госпитализировали в больницу.
"Другие девочки испугались и начали звать на помощь. Прохожий, который услышал их крики, вызвал скорую. Пострадавшую доставили в больницу", — рассказали в полиции.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.