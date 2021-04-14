В Харьковской области пьяная мать издевалась над 16-летней дочерью

За последний год женщина неоднократно оскорбляла девочку и выгоняла из дому.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

За это время женщину четырежды привлекали к административной ответственности и взимали с нее штрафы в сумме от 170 до 680 гривен.

«В суде гражданка свою вину признавала, раскаивалась, платила добровольно штрафы, но после употребления алкогольных напитков снова бралась за старое и превращала жизнь ребенка в сплошные страдания», — говорится в сообщении.

Теперь женщине грозит два года за решеткой, также служба по делам детей может лишить горе-мамашу родительских прав.

Ранее мы писали, что в Харьковской области в реке Оскол погиб 60-летний мужчина.

"Спасатели с помощью плавсредств вытащили из воды на берег тело мужчины", - говорится в сообщении.

На данный момент известно, что группа рыбаков проверяла сети, когда один из мужчин запутался в снастях и пошел на дно.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

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