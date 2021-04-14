В Харьковской области пьяная мать издевалась над 16-летней дочерью
За последний год женщина неоднократно оскорбляла девочку и выгоняла из дому.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
За это время женщину четырежды привлекали к административной ответственности и взимали с нее штрафы в сумме от 170 до 680 гривен.
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«В суде гражданка свою вину признавала, раскаивалась, платила добровольно штрафы, но после употребления алкогольных напитков снова бралась за старое и превращала жизнь ребенка в сплошные страдания», — говорится в сообщении.
Теперь женщине грозит два года за решеткой, также служба по делам детей может лишить горе-мамашу родительских прав.
Ранее мы писали, что в Харьковской области в реке Оскол погиб 60-летний мужчина.
"Спасатели с помощью плавсредств вытащили из воды на берег тело мужчины", - говорится в сообщении.
На данный момент известно, что группа рыбаков проверяла сети, когда один из мужчин запутался в снастях и пошел на дно.
К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.
Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.