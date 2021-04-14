Под Харьковом мужчину с удостоверением УБД (участник боевых действий) отказались везти в общественном транспорте
Об этом сообщили в соцсетях.
В Песочине участник боевых действий дважды не смог попасть в автобус и на третий раз решил вызвать наряд полиции.
“Льготники злые, так как их очень много, и приходится 3 – 4 раза стоять в очереди, чтоб попасть в транспорт. Злые также и водители, которые теряют ежедневный заработок с этими карантинными ограничениями. Злые и обычные пассажиры, что из-за этих конфликтов 20 – 30 минут транспорт стоит. Полицейские тоже измотанные, выезжать каждый день на подобный вызов и ругаться с водителями”, –сообщают очевидцы.
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По приезду полиции, мужчина начал угрожать правоохранителям, и заявил - "Завтра вы здесь не будете работать".
Видео скандала можно посмотреть здесь.
К слову, в Харькове льготников просят воздержаться от поездок в час-пик.
Так, по словам чиновников, если пассажиры льготных категорий не будут пользоваться транспортом в утренние и вечерние часы пик - это даст возможность разгрузить транспорт в условиях карантина.
Важно отметить, что на данный момент перевозчики не уменьшали количество транспорта и не отменяли маршруты.
Полиция следит за соблюдением карантинных норм на многолюдных транспортных терминалах, откуда харьковчане едут к станциям метро.
Пассажиров без масок в метрополитен пускать не будут.
К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.
Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.