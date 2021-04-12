Под Харьковом вспыхнули масштабные пожары
Об этом сообщили очевидцы.
Пожары начались еще вчера, 11 апреля, днем - камыш тушили дольше всего, потому что к некоторым очагам пожарным сложно подобраться.
Важно отметить, что окрестные поля и луга горят каждый год, из-за поджогов в регионе множество жертв - в огне гибнут животные.
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Кроме того, в Харькове житель многоэтажки решил привести в порядок козырек балкона.
Так, он забрался на последний этаж с веником в руках.
Жуткие кадры опубликовали в местных телеграм-каналах.
На кадрах можно увидеть, как мужчина подметает козырек балкона верхнего этажа без страховки.
К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.
Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.