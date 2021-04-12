Спасатели Харьковщины 150 раз тушили возгорание сухостоя - в огне пострадал и один из поджигателей
Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС области.
В Харьковском районе два из таких пожаров вызвали возгорания в частных подворьях, повредив сарай и летнюю кухню.
В Золочевском районе пожар перекинулся на территорию садового товарищества и уничтожил пять бытовых вагончиков.
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В том же районе один из поджигателей сухостоя и мусора получил сильные ожоги и сейчас находится в ожоговом центре Харькова.
Спасатели сообщают, что возгорание экосистем зачастую происходит из-за халатности людей - они решают навести порядок на своем участке и не думают о последствиях.
Раньше мы писали, что на Харьковщине без вести пропала девочка.
О ее пропаже сообщила в полицию мать ребенка.
По ее словам, 12-летняя дочь уехала кататься на велосипеде и не вернулась.
Женщина отметила, что девочка не разговаривает.
Полицейские нашли ребенка в лесу поселка Высокого - она увлеклась катанием на велосипеде и не заметила, как заблудилась.
Девочку вернули матери.
К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.
Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.