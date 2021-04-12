Спасатели Харьковщины 150 раз тушили возгорание сухостоя - в огне пострадал и один из поджигателей

Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС области.

В Харьковском районе два из таких пожаров вызвали возгорания в частных подворьях, повредив сарай и летнюю кухню.

В Золочевском районе пожар перекинулся на территорию садового товарищества и уничтожил пять бытовых вагончиков.

Популярные статьи сейчас

Здоровье Пугачевой безнадежно подорвано, Галкин удивил откровениями: "До сих пор не заживает..."

Приходько рассказала об участии в "Маске" на сносях и как муж к этому отнесся: "Очень расстроились, узнав..."

Тину Кароль засняли в неожиданном наряде на кухне, певица разошлась: "Оценила гречку и..."

Измученная Осадчая удивила видом без макияжа и решилась на признание: "Не моё..."

Сбежавшие в РФ звезды "Дизель шоу" Писаренко и Никишин завыли и расплакались на камеру: "Воспалились то как"
Показать еще

В том же районе один из поджигателей сухостоя и мусора получил сильные ожоги и сейчас находится в ожоговом центре Харькова.

Спасатели сообщают, что возгорание экосистем зачастую происходит из-за халатности людей - они решают навести порядок на своем участке и не думают о последствиях.

Раньше мы писали, что на Харьковщине без вести пропала девочка.

О ее пропаже сообщила в полицию мать ребенка.

По ее словам, 12-летняя дочь уехала кататься на велосипеде и не вернулась.

Женщина отметила, что девочка не разговаривает.

Полицейские нашли ребенка в лесу поселка Высокого - она увлеклась катанием на велосипеде и не заметила, как заблудилась.

Девочку вернули матери.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.