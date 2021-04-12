В Харьковской области с начала пандемии зарегистрировано 2237 смертей от коронавируса

Эти данные опубликованы в системе мониторинга распространения коронавируса.

За прошлые сутки от осложнений ковида умерли 29 жителей Харьковской области. Такое же количество летальных случаев было зафиксировано и позавчера, 10 апреля. Это самое большое число жертв за год.

С начала пандемии в Харьковской области выявили 117 759 случаев коронавируса, в том числе 595 за последние сутки. Выздоровели 91 764 пациента (509 выздоровлений за сутки), все еще болеют — 23 758.

Ранее мы писали о том, что харьковская маршрутка попала в аварию.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы.

ДТП случилось возле больницы №22 вечером 10 апреля.

«По словам свидетелей, машина KIA обогнала легковой автомобиль и из второстепенной дороги резко выскочила на главную, где ехала маршрутка. Та, в свою очередь, двигалась на скорости не менее 80 км/ч и не успела затормозить», - пишут очевидцы.

Известно, что пострадал пассажир маршрутки – у него травма руки.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.