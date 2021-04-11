В Харькове боец ВСУ скончался от осложнений ковида

Об этом сообщили в Воздушном командовании "Восток".

Военного доставили в госпиталь еще 30 марта, ранее он лечился от коронавируса в военном мобильном госпитале.

9 апреля состояние военнослужащего ухудшилось, и в тот же день он умер.

В ВСУ отметили, что это уже 67-й летальный случай в Вооруженных силах, вызванный COVID-19.

Популярные статьи сейчас

Здоровье Пугачевой безнадежно подорвано, Галкин удивил откровениями: "До сих пор не заживает..."

Измученная Осадчая удивила видом без макияжа и решилась на признание: "Не моё..."

Над отважным Комаровым из "Мир наизнанку" нависла страшная опасность: "С ядовитой змеей..."

Участница шоу "Маска" рухнула на колени перед Данилко и Поляковой, Остапчук обомлел: "Там точно..."

Имя супруги Олега Винника, которую он скрывает от публики, раскрыли в Сети: "Женат и уже давно"
Показать еще

Кроме того мы писали, что карантинные меры «красного» уровня в Харьковской области начали действовать с 11 апреля.

В Харькове запрещено:

  • посещение школ, кроме детсадов, специализированных заведений и начальной школы (1-4 классов учреждений общего среднего образования);
  • работа учреждений культуры, в частности, театров и кинотеатров;
  • прием посетителей в заведениях общественного питания - разрешается работа на вынос;
  • деятельность непродовольственных рынков и магазинов.

карантин, локдаун

В Харькове разрешено:

  • работа магазинов и супермаркетов, в которых 60% составляют продовольственные товары;
  • работа городского транспорта с 50%-ной наполняемостью - в салоне должно быть заполнено не более 50% мест для сиденья.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.