В Харькове боец ВСУ скончался от осложнений ковида

Об этом сообщили в Воздушном командовании "Восток".

Военного доставили в госпиталь еще 30 марта, ранее он лечился от коронавируса в военном мобильном госпитале.

9 апреля состояние военнослужащего ухудшилось, и в тот же день он умер.

В ВСУ отметили, что это уже 67-й летальный случай в Вооруженных силах, вызванный COVID-19.

Кроме того мы писали, что карантинные меры «красного» уровня в Харьковской области начали действовать с 11 апреля.

В Харькове запрещено:

посещение школ, кроме детсадов, специализированных заведений и начальной школы (1-4 классов учреждений общего среднего образования);

работа учреждений культуры, в частности, театров и кинотеатров;

прием посетителей в заведениях общественного питания - разрешается работа на вынос;

деятельность непродовольственных рынков и магазинов.

В Харькове разрешено:

работа магазинов и супермаркетов, в которых 60% составляют продовольственные товары;

работа городского транспорта с 50%-ной наполняемостью - в салоне должно быть заполнено не более 50% мест для сиденья.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.