Харьковчанам рассказали, как будут работать рынки в "красной" зоне карантина

С 11 апреля Харьков и область перешли в "красную" зону карантинных ограничений.

Авторынок "Лоск" предупредил, что будет закрыт для посетителей из-за ужесточения карантина- туда не будет ходить в автобус, но все товары можно заказать онлайн.

На "Барабашово" можно будет купить все товары, их будут выдавать по предварительным заказам, онлайн-заказам и делать адресную доставку.

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"Подчеркиваем, что работа с товаром внутри торговых объектов с выполнением всех санитарных норм не ограничена", — добавили в администрации рынка.

Кроме того мы писали, что карантинные меры «красного» уровня в Харьковской области начали действовать с 11 апреля.

В Харькове запрещено:

посещение школ, кроме детсадов, специализированных заведений и начальной школы (1-4 классов учреждений общего среднего образования);

работа учреждений культуры, в частности, театров и кинотеатров;

прием посетителей в заведениях общественного питания - разрешается работа на вынос;

деятельность непродовольственных рынков и магазинов.

В Харькове разрешено:

работа магазинов и супермаркетов, в которых 60% составляют продовольственные товары;

работа городского транспорта с 50%-ной наполняемостью - в салоне должно быть заполнено не более 50% мест для сиденья.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.