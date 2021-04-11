В Харькове 9 апреля погиб 39-летний старший участковый офицер полиции Бориспольского районного управления полиции Константин Белов
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области.
В Харькове он проходил обучение, так как хотел стать полицейским офицером громады.
"За период службы майор полиции зарекомендовал себя только с положительной стороны, работал старательно и добросовестно, примерно относился к своим служебным обязанностям. В участковом коллективе Бориспольского районного управления полиции Константина знали уже давно, за плечами у него было 18 лет стажа в органах внутренних дел", — рассказали полиции Киевщины.
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В полиции уточнили, у офицера остались жена, родители и сестра.
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ДТП случилось вечером 9 апреля возле супермаркета «Metro», сообщают местные телеграм-каналы.
«Audi А4 снес мужчину на пешеходном и протянул метров 50. Водитель говорит, что пешеход выскочил на красный», - сообщают очевидцы.
От полученных травм пострадавший скончался на месте. По словам водителя, пешеход якобы переходил на красный сигнал светофора.
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Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
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