Скончался известный харьковчанин Олег Ильютко
Об этом сообщили в Украинском союзе промышленников и предпринимателей.
Олег Ильютко не дожил до 60 лет, причиной смерти стал коронавирус.
Олег Ильютко работал в Харькове в агрегатно-конструкторском бюро, занимал должность директора компании ОАО "Турбогаз". Возглавил региональное отделение Украинского союза промышленников и предпринимателей в мае 2008 г.
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"Был инициатором масштабных инвестиционных форумов, выступал настоящим защитником интересов промышленников и предпринимателей, его уважали как известного в Харькове и в Украине общественного деятеля. Олег Ильютко был отзывчивым, добрым человеком, надежным и верным товарищем. Выражаем огромное сочувствие родным и близким Олега Семеновича", - отметили в союзе промышленников и предпринимателей.
Кроме того мы писали, что в Харькове рассказали, закроют ли метро, в случае попадания города в "красную" зону карантина.
Об этом сообщили в мэрии Харькова.
Так, стало известно, что несмотря на высокие показатели заболеваемости и смертности от ковида в регионе - полностью останавливать общественный транспорт в Харькове не планируют.
К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.
Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.