Скончался известный харьковчанин Олег Ильютко

Об этом сообщили в Украинском союзе промышленников и предпринимателей.

Олег Ильютко не дожил до 60 лет, причиной смерти стал коронавирус.

Олег Ильютко работал в Харькове в агрегатно-конструкторском бюро, занимал должность директора компании ОАО "Турбогаз". Возглавил региональное отделение Украинского союза промышленников и предпринимателей в мае 2008 г.

Избран членом-корреспондентом Инженерной академии Украины, награжден орденом "За заслуги" III степени

"Был инициатором масштабных инвестиционных форумов, выступал настоящим защитником интересов промышленников и предпринимателей, его уважали как известного в Харькове и в Украине общественного деятеля. Олег Ильютко был отзывчивым, добрым человеком, надежным и верным товарищем. Выражаем огромное сочувствие родным и близким Олега Семеновича", - отметили в союзе промышленников и предпринимателей.

Кроме того мы писали, что в Харькове рассказали, закроют ли метро, в случае попадания города в "красную" зону карантина.

Об этом сообщили в мэрии Харькова.

Так, стало известно, что несмотря на высокие показатели заболеваемости и смертности от ковида в регионе - полностью останавливать общественный транспорт в Харькове не планируют.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.