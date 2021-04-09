Харьковская область остается пока в оранжевой зоне

В Харькове с 10 апреля рестораны, бары и кафе, непродовольственные магазины, салоны красоты, спортивные учреждения и заведения сферы культуры города, включая кинотеатры, будут работать до 20:00.

На продовольственных и непродовольственных рынках городские власти пообещали ужесточить контроль за соблюдением карантиных ограничений.



В то же времяя, по данным Харьковской облгосадминистрации, в опорных больницах почти нет свободных мест с поточным кислородом: на 8 апреля были заняты 1 134 койки из 1 161, которые обеспечены поточным кислородом.

Также известно, что на Харьковщине уже 13 территориальных громад (из 56) объявили красный уровень эпидемической опасности из-за COVID-19, среди них 6 городов.

Кроме того мы писали, что в Харькове рассказали, закроют ли метро, в случае попадания города в "красную" зону карантина.

Об этом сообщили в мэрии Харькова.

Так, стало известно, что несмотря на высокие показатели заболеваемости и смертности от ковида в регионе - полностью останавливать общественный транспорт в Харькове не планируют.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.