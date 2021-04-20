В Харькове под дверь местного жителя принесли похоронный венок

Похоронный венок обнаружили под подъездом жильцы дома по улице Дача.

"Сначала соседу спалили машину, а потом принесли венок и написали на стене "Сепаратизм вредит здоровью", - сообщают в сети.

Ранее возле этого же дома в ночь на 20 апреля загорелся автомобиль.

Кадры "сюрприза" можно увидеть здесь.