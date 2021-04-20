В Харькове под дверь местного жителя принесли похоронный венок

Похоронный венок обнаружили под подъездом жильцы дома по улице Дача.

"Сначала соседу спалили машину, а потом принесли венок и написали на стене "Сепаратизм вредит здоровью", - сообщают в сети.

Ранее возле этого же дома в ночь на 20 апреля загорелся автомобиль.

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Кадры "сюрприза" можно увидеть здесь.

Также мы писали, что Харькове в ДТП погиб 26-летний водитель.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

К спасателям поступило сообщение об аварии по улице Шевченко в Харькове - выяснилось, что на дороге столкнулись автомобили Daewoo Lanos, "Газель 3121" и Toyota Corolla.

В результате столкновения погиб 26-летний водитель автомобиля Lanos.

"Для ликвидации последствий ДТП прибыли спасатели девятой части ГСЧС. Они отключили аккумуляторные батареи и перекрыли вентиль газового баллона", — рассказали спасатели.