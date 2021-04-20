В больницах Харькова разворачивают дополнительные места для больных ковидом
Как сообщил заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк, места с кислородом обустроили в областной инфекционной больнице, областном диспансере радиационной защиты и больницах №25 и 17.
По словам Черняка, госпитальная база Харьковской области состоит из 4800 коек, и все они на 100% обеспечены кислородом.
По состоянию на 19 апреля пациентами с коронавирусом было занято 3211 коек.
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Никитюк показала своего "мужика", без которого жить не может, кадры из спальни: "Здравствуй..."
Винника заподозрили в романе с известной певицей-красоткой: "Явно и открыто проявлял свой интерес"
Украинцы получат выплаты до 4500 гривен: кому стоит поторопиться до 5 мая
Холодные дожди сменит солнце и тепло, будет выше +20 градусов: названа переломная дата
"За последние сутки уменьшилось количество обращений больных и госпитализаций. На прошлой неделе эти показатели постепенно уменьшались", - заявил Черняк.
Также мы писали, что Харькове в ДТП погиб 26-летний водитель.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.
К спасателям поступило сообщение об аварии по улице Шевченко в Харькове - выяснилось, что на дороге столкнулись автомобили Daewoo Lanos, "Газель 3121" и Toyota Corolla.
В результате столкновения погиб 26-летний водитель автомобиля Lanos.
"Для ликвидации последствий ДТП прибыли спасатели девятой части ГСЧС. Они отключили аккумуляторные батареи и перекрыли вентиль газового баллона", — рассказали спасатели.
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.