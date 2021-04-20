В больницах Харькова разворачивают дополнительные места для больных ковидом

Как сообщил заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк, места с кислородом обустроили в областной инфекционной больнице, областном диспансере радиационной защиты и больницах №25 и 17.

По словам Черняка, госпитальная база Харьковской области состоит из 4800 коек, и все они на 100% обеспечены кислородом.

По состоянию на 19 апреля пациентами с коронавирусом было занято 3211 коек.

"За последние сутки уменьшилось количество обращений больных и госпитализаций. На прошлой неделе эти показатели постепенно уменьшались", - заявил Черняк.