В больницах Харькова разворачивают дополнительные места для больных ковидом

Как сообщил заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк, места с кислородом обустроили в областной инфекционной больнице, областном диспансере радиационной защиты и больницах №25 и 17.

По словам Черняка, госпитальная база Харьковской области состоит из 4800 коек, и все они на 100% обеспечены кислородом.

врачи, медики, коронавирус

По состоянию на 19 апреля пациентами с коронавирусом было занято 3211 коек.

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"За последние сутки уменьшилось количество обращений больных и госпитализаций. На прошлой неделе эти показатели постепенно уменьшались", - заявил Черняк.

Также мы писали, что Харькове в ДТП погиб 26-летний водитель.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

К спасателям поступило сообщение об аварии по улице Шевченко в Харькове - выяснилось, что на дороге столкнулись автомобили Daewoo Lanos, "Газель 3121" и Toyota Corolla.

В результате столкновения погиб 26-летний водитель автомобиля Lanos.

"Для ликвидации последствий ДТП прибыли спасатели девятой части ГСЧС. Они отключили аккумуляторные батареи и перекрыли вентиль газового баллона", — рассказали спасатели.