Под Харьковом пропала 16-летняя девушка

Утром 17 апреля в полицию обратилась ее мать - женщина уточнила, что дочь вышла из дома вечером 15 апреля, чтобы погулять с собакой, и не вернулась.

«Правоохранители тщательно отрабатывали круг друзей и знакомых девочки, а также проверили авто- и железнодорожный вокзалы, общественный транспорт», - говорится в сообщении областного управления Нацполиции.

Девочку разыскали через пару часов - все это время она находилась в гостях у подруги.

После проведения профилактической беседы, подростка вернули домой к родителям.

Ранее мы писали, что в Харькове пропала 45-летняя женщина.

Последний раз Викторию Елкину видели 13 апреля - утром женщина вышла из дома в районе ТРК «Украина» и больше не возвращалась, сообщили волонтеры поисковой группы Милена".

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы русые.

Была одета в бежево-болотную куртку, шапку с козырьком, темные штаны.

При себе имела большую клетчатую сумку.

У женщины косоглазие, она передвигается «медвежьей походкой».

Инвалид 2-й группы, нуждается в медицинской помощи.

Информацию о местонахождении Виктории просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.