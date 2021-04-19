Момент столкновения Volkswagen Golf с трактором на Харьковщине попало на видео

ДТП зафиксировала камера видеорегистратора из автомобиля, который ехал сзади за трактором.

Авария с участием автомобиля «Volkswagen» и трактора «JCB» произошла 16 апреля в 14:40 на автодороге «Харьков-Волчанск» возле села Слободское.

32-летний водитель легковушки получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте ДТП. Его тело из авто с помощью спецтехники вырезали бойцы ГСЧС .

Момент ДТП можно увидеть здесь.

Ранее мы писали, что в Харькове пропала 45-летняя женщина.

Последний раз Викторию Елкину видели 13 апреля - утром женщина вышла из дома в районе ТРК «Украина» и больше не возвращалась, сообщили волонтеры поисковой группы Милена".

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы русые.

Была одета в бежево-болотную куртку, шапку с козырьком, темные штаны.

При себе имела большую клетчатую сумку.

У женщины косоглазие, она передвигается «медвежьей походкой».

Инвалид 2-й группы, нуждается в медицинской помощи.

Информацию о местонахождении Виктории просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.