Момент столкновения Volkswagen Golf с трактором на Харьковщине попало на видео
ДТП зафиксировала камера видеорегистратора из автомобиля, который ехал сзади за трактором.
Авария с участием автомобиля «Volkswagen» и трактора «JCB» произошла 16 апреля в 14:40 на автодороге «Харьков-Волчанск» возле села Слободское.
32-летний водитель легковушки получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте ДТП. Его тело из авто с помощью спецтехники вырезали бойцы ГСЧС .
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Момент ДТП можно увидеть здесь.
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