На Харьковщине жена бросилась с ножом на защиту мужа

Сотрудники Чугуевского районного управления полиции выяснили, что потерпевший вместе со своей женой пришел в гости к супругам.

Выпившие мужчины устроили конфликт - пытаясь защитить хозяина дома, его женщина взяла кухонный нож и ударила им гостя.

В настоящее время ей сообщено о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Ранее мы писали, что в Харькове пропала 45-летняя женщина.

Последний раз Викторию Елкину видели 13 апреля - утром женщина вышла из дома в районе ТРК «Украина» и больше не возвращалась, сообщили волонтеры поисковой группы Милена".

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы русые.

Была одета в бежево-болотную куртку, шапку с козырьком, темные штаны.

При себе имела большую клетчатую сумку.

У женщины косоглазие, она передвигается «медвежьей походкой».

Инвалид 2-й группы, нуждается в медицинской помощи.

Информацию о местонахождении Виктории просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.