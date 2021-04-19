На Харьковщине жена бросилась с ножом на защиту мужа
Сотрудники Чугуевского районного управления полиции выяснили, что потерпевший вместе со своей женой пришел в гости к супругам.
Выпившие мужчины устроили конфликт - пытаясь защитить хозяина дома, его женщина взяла кухонный нож и ударила им гостя.
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В настоящее время ей сообщено о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Ранее мы писали, что в Харькове пропала 45-летняя женщина.
Последний раз Викторию Елкину видели 13 апреля - утром женщина вышла из дома в районе ТРК «Украина» и больше не возвращалась, сообщили волонтеры поисковой группы Милена".
Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы русые.
Была одета в бежево-болотную куртку, шапку с козырьком, темные штаны.
При себе имела большую клетчатую сумку.
У женщины косоглазие, она передвигается «медвежьей походкой».
Инвалид 2-й группы, нуждается в медицинской помощи.
Информацию о местонахождении Виктории просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.