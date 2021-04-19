В Харьковской области с начала пандемии зафиксировали 126 061 случай ковида
Так, по состоянию на 8:00 19 апреля, за сутки, обнаружили 622 харьковчанина с вирусом, сообщается в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения.
Харьковская область уступила первое место по числу заболевших COVID-19 за сутки в Украине Днепропетровской, там 761 новый случай ковида.
Кроме того мы писали, что на Пасху и майские праздники из Харькова запустят дополнительные поезда.
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Так, запланировано запустить 11 дополнительных поездов.
Пассажирским поездом № 251/252 Харьков-Николаев можно добраться до Херсона, Кривого Рога, Днепра и других городов. Из Харькова сейчас он отправляется в 16:53, а прибывает в Николаев 06:55. Обратно поезд курсирует через день по парным числам.
Новое расписание "Укрзалізниця" еще не объявила. В Харьковской области, которая с 11 апреля находится в "красной" зоне, «Укрзалізниця» пока не вводит запрет на въезд поездов.
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.