Под Харьковом за два дня вытащили из воды восемь браконьерских сетей

Об этом сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.

14 апреля на Оскольском водохранилище в воде было найдено пять лесковых сеток, в которых находилась густера, плотва, окунь и лещ общим весом 27,5 кг.

16 апреля на Печенежском водохранилище инспекторы обнаружили и вытащили из воды три лесковых сетки, в которых была плотва, густера, окунь, ерш общим весом 13,5 кг.

Владельцев запрещенных орудий лова установить не удалось - составлены акты обнаружения и изъятия имущества.