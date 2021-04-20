Под Харьковом за два дня вытащили из воды восемь браконьерских сетей

Об этом сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.

14 апреля на Оскольском водохранилище в воде было найдено пять лесковых сеток, в которых находилась густера, плотва, окунь и лещ общим весом 27,5 кг.

16 апреля на Печенежском водохранилище инспекторы обнаружили и вытащили из воды три лесковых сетки, в которых была плотва, густера, окунь, ерш общим весом 13,5 кг.

Владельцев запрещенных орудий лова установить не удалось - составлены акты обнаружения и изъятия имущества.

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Также мы писали, что Харькове в ДТП погиб 26-летний водитель.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

К спасателям поступило сообщение об аварии по улице Шевченко в Харькове - выяснилось, что на дороге столкнулись автомобили Daewoo Lanos, "Газель 3121" и Toyota Corolla.

В результате столкновения погиб 26-летний водитель автомобиля Lanos.

"Для ликвидации последствий ДТП прибыли спасатели девятой части ГСЧС. Они отключили аккумуляторные батареи и перекрыли вентиль газового баллона", — рассказали спасатели.