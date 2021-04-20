Под Харьковом за два дня вытащили из воды восемь браконьерских сетей
Об этом
14 апреля на Оскольском водохранилище в воде было найдено пять лесковых сеток, в которых находилась густера, плотва, окунь и лещ общим весом 27,5 кг.
16 апреля на Печенежском водохранилище инспекторы обнаружили и вытащили из воды три лесковых сетки, в которых была плотва, густера, окунь, ерш общим весом 13,5 кг.
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Также мы писали, что Харькове в ДТП погиб 26-летний водитель.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.
К спасателям поступило сообщение об аварии по улице Шевченко в Харькове - выяснилось, что на дороге столкнулись автомобили Daewoo Lanos, "Газель 3121" и Toyota Corolla.
В результате столкновения погиб 26-летний водитель автомобиля Lanos.
"Для ликвидации последствий ДТП прибыли спасатели девятой части ГСЧС. Они отключили аккумуляторные батареи и перекрыли вентиль газового баллона", — рассказали спасатели.
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.