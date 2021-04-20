У лікарнях Харкова розгортають додаткові місця для хворих ковідом

Як повідомив заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк, місця з киснем облаштували в обласній інфекційній лікарні, обласному диспансері радіаційного захисту та лікарнях №25 та 17.

За словами Черняка, Госпітальна база Харківської області складається з 4800 ліжок, і всі вони на 100% забезпечені киснем.

Станом на 19 квітня пацієнтами з коронавірусом було зайнято 3211 ліжок.

"За останню добу зменшилася кількість звернень хворих та госпіталізацій. Минулого тижня ці показники поступово зменшувалися", - заявив Черняк.