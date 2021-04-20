У лікарнях Харкова розгортають додаткові місця для хворих ковідом

Як повідомив заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк, місця з киснем облаштували в обласній інфекційній лікарні, обласному диспансері радіаційного захисту та лікарнях №25 та 17.

За словами Черняка, Госпітальна база Харківської області складається з 4800 ліжок, і всі вони на 100% забезпечені киснем.

лікарі, медики, коронавірус

Станом на 19 квітня пацієнтами з коронавірусом було зайнято 3211 ліжок.

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"За останню добу зменшилася кількість звернень хворих та госпіталізацій. Минулого тижня ці показники поступово зменшувалися", - заявив Черняк.

Також ми писали, що Харкові в ДТП загинув 26-річний водій.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

До рятувальників надійшло повідомлення про аварію по вулиці Шевченка в Харкові-з'ясувалося, що на дорозі зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos, "Газель 3121" і Toyota Corolla.

В результаті зіткнення загинув 26-річний водій автомобіля Lanos.

"Для ліквідації наслідків ДТП прибули рятувальники дев'ятої частини ДСНС. Вони відключили акумуляторні батареї і перекрили вентиль газового балона", - розповіли рятувальники.