З 1 травня для харків'ян діятимуть нові тарифи на газ

Про це повідомили в "Харківгаззбут".

Ціни нових тарифів будуть оприлюднені 25 квітня.

Так, з 1 травня всі побутові споживачі автоматично будуть переведені на річний газовий тариф. Він начебто дозволить населенню не залежати від сезонних цінових коливань, бо ціна протягом року підвищуватися не буде.

Тому з 1 травня всі побутові клієнти "Харківгаззбуту" будуть переведені на тариф "Твій газ річний".