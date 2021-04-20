З 1 травня для харків'ян діятимуть нові тарифи на газ
Про це повідомили в "Харківгаззбут".
Ціни нових тарифів будуть оприлюднені 25 квітня.
Так, з 1 травня всі побутові споживачі автоматично будуть переведені на річний газовий тариф. Він начебто дозволить населенню не залежати від сезонних цінових коливань, бо ціна протягом року підвищуватися не буде.
Тому з 1 травня всі побутові клієнти "Харківгаззбуту" будуть переведені на тариф "Твій газ річний".
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Також ми писали, що Харкові в ДТП загинув 26-річний водій.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.
До рятувальників надійшло повідомлення про аварію по вулиці Шевченка в Харкові-з'ясувалося, що на дорозі зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos, "Газель 3121" і Toyota Corolla.
В результаті зіткнення загинув 26-річний водій автомобіля Lanos.
"Для ліквідації наслідків ДТП прибули рятувальники дев'ятої частини ДСНС. Вони відключили акумуляторні батареї і перекрили вентиль газового балона", - розповіли рятувальники.
До слова, на Харківщині судитимуть горе-матір, деталі: "перетворювала життя дитини на суцільні страждання".
Як повідомляла Politeka раніше, під Харковом пільговика не пустили в автобус, розгорівся скандал:"Завтра ви тут не будете працювати".
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