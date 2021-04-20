В Харьковской области за сутки зарегистрировали сотни новых случаев заболевания ковидом

По информации пресс-службы Харьковской ОГА 19 апреля зафиксировали 804 человек с ковидом, 688 из заболевших - жители Харьковского района (655- жители города Харькова), 38 заболевших - жители Чугуевского, 30 - Богодуховского, 17 - Лозовского, 15 - Купянского, 9 - Изюмского, 7 - Красноградского района.

За прошедшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 18 человек, всего в регионе за время пандемии зафиксировали 2441 летальный случай.

Также мы писали, что на Харьковщине жители продолжают жечь сухостой и нередко становятся жертвами пожаров.

Недавно в реанимации умер от ожогов 80-летний житель села Стогнии на Золочевщине.

В больницу Харькова он попал с ожогами, полученными во время сжигания сухой травы.

"У пациента были проблемы с ногами, и он не смог быстро снять горящие штаны и другую одежду. А одежда, как правило, теперь синтетическая. Когда она горит, то буквально впитывается в кожу. И когда ее снимают - то вместе с кожей.

Мужчина получил ожоги обеих ног. У него тоже были проблемы с сердцем и он тоже умер",- рассказал врач-анестезиолог реанимации ожогового отделения еще один печальный случай.