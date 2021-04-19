В Харькове транспортный коллапс
Фото опубликовали очевидцы в сети.
Из-за перекрытия части Московского проспекта утром 19 апреля прилегающие улицы замерли в пробках.
"Из-за ремонта на Московском проспекте Конный рынок встал намертво", - пишут очевидцы.
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Также мы писали, что на Харьковщине жители продолжают жечь сухостой и нередко становятся жертвами пожаров.
Недавно в реанимации умер от ожогов 80-летний житель села Стогнии на Золочевщине.
В больницу Харькова он попал с ожогами, полученными во время сжигания сухой травы.
"У пациента были проблемы с ногами, и он не смог быстро снять горящие штаны и другую одежду. А одежда, как правило, теперь синтетическая. Когда она горит, то буквально впитывается в кожу. И когда ее снимают - то вместе с кожей.
Мужчина получил ожоги обеих ног. У него тоже были проблемы с сердцем и он тоже умер",- рассказал врач-анестезиолог реанимации ожогового отделения еще один печальный случай.
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.