В Харькове транспортный коллапс

Фото опубликовали очевидцы в сети.

Из-за перекрытия части Московского проспекта утром 19 апреля прилегающие улицы замерли в пробках.

"Из-за ремонта на Московском проспекте Конный рынок встал намертво", - пишут очевидцы.

Также мы писали, что на Харьковщине жители продолжают жечь сухостой и нередко становятся жертвами пожаров.

Недавно в реанимации умер от ожогов 80-летний житель села Стогнии на Золочевщине.

В больницу Харькова он попал с ожогами, полученными во время сжигания сухой травы.

"У пациента были проблемы с ногами, и он не смог быстро снять горящие штаны и другую одежду. А одежда, как правило, теперь синтетическая. Когда она горит, то буквально впитывается в кожу. И когда ее снимают - то вместе с кожей.

Мужчина получил ожоги обеих ног. У него тоже были проблемы с сердцем и он тоже умер",- рассказал врач-анестезиолог реанимации ожогового отделения еще один печальный случай.