В Харькове посреди дороги в луже заметили уникальное животное

Об этом сообщили очевидцы в сети.

Ночью возле в районе метро "Академика Павлова" прохожие заметили бобра.

"Он был в полном замешательстве и блуждал из стороны в сторону. Прохожие вызвали службу спасения, зверька поймали, вывезли за город в сторону Циркунов и выпустили", - говорится в сообщении.

Также мы писали, что на Харьковщине жители продолжают жечь сухостой и нередко становятся жертвами пожаров.

Недавно в реанимации умер от ожогов 80-летний житель села Стогнии на Золочевщине.

В больницу Харькова он попал с ожогами, полученными во время сжигания сухой травы.

"У пациента были проблемы с ногами, и он не смог быстро снять горящие штаны и другую одежду. А одежда, как правило, теперь синтетическая. Когда она горит, то буквально впитывается в кожу. И когда ее снимают - то вместе с кожей.

Мужчина получил ожоги обеих ног. У него тоже были проблемы с сердцем и он тоже умер",- рассказал врач-анестезиолог реанимации ожогового отделения еще один печальный случай.