В Харькове посреди дороги в луже заметили уникальное животное
Об этом сообщили очевидцы в сети.
Ночью возле в районе метро "Академика Павлова" прохожие заметили бобра.
"Он был в полном замешательстве и блуждал из стороны в сторону. Прохожие вызвали службу спасения, зверька поймали, вывезли за город в сторону Циркунов и выпустили", - говорится в сообщении.
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Также мы писали, что на Харьковщине жители продолжают жечь сухостой и нередко становятся жертвами пожаров.
Недавно в реанимации умер от ожогов 80-летний житель села Стогнии на Золочевщине.
В больницу Харькова он попал с ожогами, полученными во время сжигания сухой травы.
"У пациента были проблемы с ногами, и он не смог быстро снять горящие штаны и другую одежду. А одежда, как правило, теперь синтетическая. Когда она горит, то буквально впитывается в кожу. И когда ее снимают - то вместе с кожей.
Мужчина получил ожоги обеих ног. У него тоже были проблемы с сердцем и он тоже умер",- рассказал врач-анестезиолог реанимации ожогового отделения еще один печальный случай.
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.