С 1 мая для харьковчан будут действовать новые тарифы на газ
Об этом сообщили в "Харьковгазсбыт".
Цены новых тарифов будут обнародованы 25 апреля.
Так, с 1 мая все бытовые потребители автоматически будут переведены на годовой газовый тариф. Он якобы позволит населению не зависеть от сезонных ценовых колебаний, так как цена в течение года повышаться не будет.
Поэтому с 1 мая все бытовые клиенты "Харьковгазсбыта" будут переведены на тариф "Твой газ годовой".
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