С 1 мая для харьковчан будут действовать новые тарифы на газ

Об этом сообщили в "Харьковгазсбыт".

Цены новых тарифов будут обнародованы 25 апреля.

Так, с 1 мая все бытовые потребители автоматически будут переведены на годовой газовый тариф. Он якобы позволит населению не зависеть от сезонных ценовых колебаний, так как цена в течение года повышаться не будет.

Поэтому с 1 мая все бытовые клиенты "Харьковгазсбыта" будут переведены на тариф "Твой газ годовой".

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газ, плита

Также мы писали, что Харькове в ДТП погиб 26-летний водитель.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

К спасателям поступило сообщение об аварии по улице Шевченко в Харькове - выяснилось, что на дороге столкнулись автомобили Daewoo Lanos, "Газель 3121" и Toyota Corolla.

В результате столкновения погиб 26-летний водитель автомобиля Lanos.

"Для ликвидации последствий ДТП прибыли спасатели девятой части ГСЧС. Они отключили аккумуляторные батареи и перекрыли вентиль газового баллона", — рассказали спасатели.