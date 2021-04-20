В Харкові водія, який в'їхав у торговий павільйон на ТЦ "Барабашово" - не взяли під варту
Про це розповіла заступник начальника відділу комунікації ГУНП в Харківській області Оксана Калмикова, передає МГ "Об'єктив".
"Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 ст.286 Кримінального кодексу України. Водія не затримували. Ця кваліфікація не вважається тяжким злочином, тому не обов'язково людина береться під варту", – уточнила Калмикова.
Також ми писали, що 82-річна харків'янка забула, де живе - вона ходила вночі одна по місту.
Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."
Нікітюк показала свого "мужика", без якого жити не може, кадри зі спальні: "Здрастуй..."
Дружина Монатіка розповіла про грішки в ліжку, не на жарт вразивши Астаф'єву: "Навіть не стала…"
У Тіни Кароль помітили розкішну каблучку на безіменному пальці: відео
Знайшли брудним і знесиленим: мама Богдана, який загубився під Києвом, зважилася на зізнання, "я не думала, що він..."
Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції.
На вул. Полтавський Шлях ходила громадянка похилого віку, яка не орієнтувалася на місцевості і виглядала розгубленою.
Громадянка не могла пояснити, де вона проживає і де зараз знаходиться. Поліцейські встановили її персональні дані та знайшли номер рідних.
Після цього жінку доставили за її адресою проживання, де її чекали родичі.
До слова, на Харківщині судитимуть горе-матір, деталі: "перетворювала життя дитини на суцільні страждання".
Як повідомляла Politeka раніше, під Харковом пільговика не пустили в автобус, розгорівся скандал:"Завтра ви тут не будете працювати".
Крім того Politeka писала, що військова активність на Харківщині, застосовані ЗРК "Бук-М1" і "С-300": Відео того, що відбувається.