В Харкові водія, який в'їхав у торговий павільйон на ТЦ "Барабашово" - не взяли під варту

Про це розповіла заступник начальника відділу комунікації ГУНП в Харківській області Оксана Калмикова, передає МГ "Об'єктив".

"Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 ст.286 Кримінального кодексу України. Водія не затримували. Ця кваліфікація не вважається тяжким злочином, тому не обов'язково людина береться під варту", – уточнила Калмикова.

Також ми писали, що 82-річна харків'янка забула, де живе - вона ходила вночі одна по місту.

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Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції.

На вул. Полтавський Шлях ходила громадянка похилого віку, яка не орієнтувалася на місцевості і виглядала розгубленою.

Громадянка не могла пояснити, де вона проживає і де зараз знаходиться. Поліцейські встановили її персональні дані та знайшли номер рідних.

Після цього жінку доставили за її адресою проживання, де її чекали родичі.