В Харькове трамвай заблокировал движение транспорта
По словам очевидцев, ЧП произошло на улице Морозова.
Так, судя по кадрам опубликованным в сети видно, что трамвай резко разворачивает, и он начинает "лететь" прямо на машину.
Водитель резко поворачивает к счастью, столкновения удается избежать.
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Сошедший с рельсов трамвай перекрыл часть проезжей части - образовалась пробка.
Момент попал на видео.
Также мы писали, что Харькове в ДТП погиб 26-летний водитель.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.
К спасателям поступило сообщение об аварии по улице Шевченко в Харькове - выяснилось, что на дороге столкнулись автомобили Daewoo Lanos, "Газель 3121" и Toyota Corolla.
В результате столкновения погиб 26-летний водитель автомобиля Lanos.
"Для ликвидации последствий ДТП прибыли спасатели девятой части ГСЧС. Они отключили аккумуляторные батареи и перекрыли вентиль газового баллона", — рассказали спасатели.
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.