В Харькове трамвай заблокировал движение транспорта

По словам очевидцев, ЧП произошло на улице Морозова.

Так, судя по кадрам опубликованным в сети видно, что трамвай резко разворачивает, и он начинает "лететь" прямо на машину.

Водитель резко поворачивает к счастью, столкновения удается избежать.

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Сошедший с рельсов трамвай перекрыл часть проезжей части - образовалась пробка.

Момент попал на видео.

Также мы писали, что Харькове в ДТП погиб 26-летний водитель.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

К спасателям поступило сообщение об аварии по улице Шевченко в Харькове - выяснилось, что на дороге столкнулись автомобили Daewoo Lanos, "Газель 3121" и Toyota Corolla.

В результате столкновения погиб 26-летний водитель автомобиля Lanos.

"Для ликвидации последствий ДТП прибыли спасатели девятой части ГСЧС. Они отключили аккумуляторные батареи и перекрыли вентиль газового баллона", — рассказали спасатели.