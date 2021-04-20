В Харькове трамвай заблокировал движение транспорта

По словам очевидцев, ЧП произошло на улице Морозова.

Так, судя по кадрам опубликованным в сети видно, что трамвай резко разворачивает, и он начинает "лететь" прямо на машину.

Водитель резко поворачивает к счастью, столкновения удается избежать.

Сошедший с рельсов трамвай перекрыл часть проезжей части - образовалась пробка.

Момент попал на видео.

Также мы писали, что Харькове в ДТП погиб 26-летний водитель.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

К спасателям поступило сообщение об аварии по улице Шевченко в Харькове - выяснилось, что на дороге столкнулись автомобили Daewoo Lanos, "Газель 3121" и Toyota Corolla.

В результате столкновения погиб 26-летний водитель автомобиля Lanos.

"Для ликвидации последствий ДТП прибыли спасатели девятой части ГСЧС. Они отключили аккумуляторные батареи и перекрыли вентиль газового баллона", — рассказали спасатели.

К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".

Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".

Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.