В Харькове водителя, который въехал в торговый павильон на ТЦ “Барабашово” - не взяли под стражу
Об этом рассказала заместитель начальника отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области Оксана Калмыкова, передает МГ “Объектив”.
“Открыто уголовное производство по части 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Водителя не задерживали. Эта квалификация не считается тяжким преступлением, поэтому не обязательно человек берется под стражу”, – уточнила Калмыкова.
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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
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Гражданка не могла объяснить, где она проживает и где сейчас находится. Полицейские установили ее персональные данные и нашли номер родных.
После этого женщину доставили по ее адресу проживания, где ее ждали родственники.
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