В Харькове водителя, который въехал в торговый павильон на ТЦ “Барабашово” - не взяли под стражу

Об этом рассказала заместитель начальника отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области Оксана Калмыкова, передает МГ “Объектив”.

“Открыто уголовное производство по части 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Водителя не задерживали. Эта квалификация не считается тяжким преступлением, поэтому не обязательно человек берется под стражу”, – уточнила Калмыкова.

Также мы писали, что 82-летняя харьковчанка забыла, где живет - она ходила ночью одна по городу.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

На ул. Полтавский Шлях ходила гражданка преклонных лет, которая не ориентировалась на местности и выглядела растерянной.

Гражданка не могла объяснить, где она проживает и где сейчас находится. Полицейские установили ее персональные данные и нашли номер родных.

После этого женщину доставили по ее адресу проживания, где ее ждали родственники.